Burro è uno splendido cucciolo che diventerà un bel cagnone: è pronto ad andare ovunque lo si ami • Terzo Binario News

Il suo nome è Burro; lui e i suoi fratellini sono stati abbandonati per strada al freddo fuori da un cancello in due scatoloni come fossero spazzatura senza alcuna pietà. Di fronte a ciò è difficile aggiungere altro. Grazie a una volontaria sono stati fortunatamente salvati. Burro è una futura taglia grande; è nato all’incirca a ottobre 2022. Già vaccinato pronto per partire.

Si trova in Puglia ma arriverà ovunque nel Nord Italia per una super adozione con staffetta a carico dell’adottante (siamo sommersi di emergenze e viviamo solo di donazioni private, le Istituzioni non ci aiutano). Richiediamo (solo ed esclusivamente per il bene del cucciolo) la compilazione di questionario e una visita preaffido.

Solo maggiorenni e no perditempo perché i randagi sono sensibili quanto e più di noi esseri umani. Per info, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE – ODV – Cell. 3496403337 Giulia. Mail: Info@adottamicolcuore.com – Richiesta presentazione via WhatsApp: risponderemo appena possibile.