Burger King è ufficialmente aperto, il fast food più famoso al mondo è a Cerveteri • Terzo Binario News

Taglio del nastro questa mattina a Cerveteri per Burger King.

Il noto colosso di ristorazione fast food infatti, apre i battenti anche in terra etrusca, lungo la Via Settevene Palo per l’esattezza, accanto al Supermercato Decò.

Una posizione ad alto scorrimento, luogo di collegamento tra Cerveteri e Ladispoli, proprio all’uscita dello svincolo autostradale: rappresenterà anche una valida occasione di prendere qualcosa per la cena da portare a casa in quelle serate in cui si fa tardi dal lavoro o in cui davvero proprio non si ha né tempo, né voglia di mettersi ai fornelli.

Una struttura di 400metri quadri interna, e uno spazio esterno capace di ospitare fino a 100 posti a sedere, comprensivo anche di un’area giochi.

Burger King Cerveteri, fortemente voluto dall’imprenditore Giovanni Cataldi, imprenditore di Cerveteri già molto conosciuti, partirà con un organico di circa 25 persone.

Non solo dunque un nuovo importante investimento imprenditoriale nel territorio di Cerveteri, che negli ultimi 12 mesi ha visto tantissime serrande alzarsi, ma anche un importante impatto a livello occupazionale.

Burger King che apre, rappresenta non soltanto quindi un luogo di aggregazione, ma anche un luogo di lavoro e sostentamento per ragazzi, ragazze e famiglie.

In bocca al lupo a Giovanni Cataldi e a tutto il personale!