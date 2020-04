Buono affitto, tutte le informazioni dell'Unione Inquilini - Terzo Binario News

“Siete in tantissimi a contattarci in merito allo stanziamento del 22 milioni della Regione Lazio per il “Buono Affitto” destinato a lavoratori e studenti. Come e dove stampare i modelli per l’attribuzione e l’autocertificazione reddituale?”. Così l’Unione Inquilini in una nota.



“Vi informiamo che come previsto nella Delibera 176 del 09/04/2020 della Regione all’articolo 2

(Soggetti beneficiari dei contributi) il testo spiega:

“reddito complessivo familiare pari o inferiore a 28.000,00 euro lordi per l’anno 2019 e una

riduzione superiore al 30 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare per cause

riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020,…. “Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell’istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.



“Pertanto i Comuni non potranno raccogliere autocertificazioni prima della fine di maggio e vedremo il bando non prima di giugno. Si tratta di tempi lunghi e probabilmente vedremo i bandi dopo l’estate. Per questo alle Regioni Unione Inquilini continua chiedere misure agili. Arriveranno altri stanziamenti, e continueremo a chiedere una proficua collaborazione con le Regioni per trovare i soluzioni agili. Gli inquilini hanno bisogno dei soldi ora”.