Buoni Spesa, Raggi: "Superati i 52mila ticket" - Terzo Binario News

“Abbiamo superato la soglia dei 50 mila Buoni Spesa erogati. Sono per l’esattezza 52mila i ticket destinati alle famiglie in difficoltà economiche. Continuiamo a garantire il nostro impegno a supporto di tutti quei cittadini che stanno vivendo questo periodo con maggiori disagi. In modo costante, giorno dopo giorno”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Stiamo portando avanti diverse iniziative in questo senso e stiamo mettendo a punto strategie per far arrivare il sostegno di Roma in modo capillare e il più velocemente possibile. Da subito l’obiettivo è stato quello di dare una risposta tempestiva. Ci siamo riusciti grazie a un grande lavoro di squadra, portato avanti su più livelli”.

“Abbiamo dato la possibilità di attivare i ticket in forma digitale tramite un’apposita app per telefoni, in modo che i cittadini potessero usufruire del contributo immediatamente. In un secondo momento abbiamo fatto partire la distribuzione porta a porta grazie al lavoro dei nostri agenti di Polizia Locale e infine, grazie a un accordo con Poste Italiane, è stato possibile distribuire i ticket cartacei direttamente negli uffici postali”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per dare ogni giorno un aiuto concreto alle persone che ne hanno bisogno. Non ci fermiamo e continuiamo su questa strada”.