Buoni spesa Ladispoli, domande entro domani - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ricorda che c’è tempo fino a venerdì 11 dicembre per presentare la domanda per l’erogazione dei buoni spesa compilando l’apposito modulo on line disponibile sul sito istituzionale del comune di Ladispoli al link

https://www.comunediladispoli.it/buoni-spesa-2020/richiesta

Si invitano i cittadini che nei giorni scorsi hanno avuto problemi ad inserire la domanda a causa delle centinaia di accessi al minuto sul sito, a riprovare poiché la situazione si è normalizzata.