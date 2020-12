Buoni spesa e farmaci, via libera del comune di Allumiere - Terzo Binario News

Ad Allumiere è stato dato il via libera a buono spesa e buono farmaci. Il provvedimento è destinato a chi non percepisce alcuna forma assistenziale, alle famiglie in carico ai servizi sociali territoriali, a coloro che hanno perso il lavoro, che hanno sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità, a soggetti con lavori intermittenti; chi non riesce, in questa fase, ad acquistare generi alimentari o farmaci.

Da piazza della Repubblica hanno emesso l’avviso pubblico specificando che i percettori sono le famiglie escluse dal Reddito di Cittadinanza per esempio. Inoltre viene specificato che il bonus alimentare è spendibile <esclusivamente negli esercizi commerciali del Comune di Allumiere la cui lista è pubblicata sul sito www.comune.allumiere.rm.it mentre il buono farmaci per l’acquisto di medicinali, è spendibile presso la farmacia comunale del centro collinare”. Nella determina viene spiegato il proposito che l’Amministrazione si è fissata: “I sostegni economici sono volti ad integrare il reddito familiare in questa fase emergenziale>.

Il buono spesa è emesso in tagli da 10 e 50 euro. “L’ammontare del contributo è calcolato giornalmente e in base al numero e tipologia dei componenti il nucleo familiare, senza superare l’importo massimo di 100euro settimanali per nucleo familiare. Il buono per medicinali potrà essere erogato fino ad un massimo di 100euro al mese per nucleo familiare>. Le domande si possono presentare entro le 13 del 17 dicembre 2020.