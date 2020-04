Buoni Spesa distribuiti negli uffici postali: i dettagli - Terzo Binario News

Buoni Spesa di Roma Capitale verranno distribuiti anche negli uffici postali presenti sul territorio della città. È quanto prevede un accordo tra Roma Capitale e Poste Italiane, che consentirà di rendere ancor più rapida e capillare la consegna dei ticket destinati alle famiglie in difficoltà.

I cittadini destinatari dei Buoni Spesa riceveranno delle comunicazioni via sms o per e-mail che indicheranno i dettagli e le modalità per il ritiro dei blocchetti cartacei a loro riservati. Dovranno recarsi agli sportelli solo dopo aver ricevuto tali comunicazioni e seguendo attentamente le istruzioni in esse riportate.

Restano operative le modalità di consegna dei Buoni Spesa mediante applicazione per smartphone, qualora si sia optato per questa soluzione, o a domicilio.

“Grazie alla collaborazione con Poste Italiane facciamo un ulteriore passo in avanti per garantire che i Buoni Spesa raggiungano velocemente le famiglie che ne hanno bisogno. L’Amministrazione della Capitale d’Italia e una delle più grandi aziende pubbliche del Paese si uniscono per offrire un grande servizio ai cittadini. È un esempio di quanto sia importante lavorare insieme, a tutti i livelli, per affrontare questa emergenza. Solo uniti la supereremo, uscendone più forti di prima”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.