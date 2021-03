Buoni spesa Cerveteri, ritiro presso la sede Prociv - Terzo Binario News

“Da questa mattina è online (nel pieno rispetto della privacy) la graduatoria del bando sui buoni spesa.

Potete consultarla al link: https://bit.ly/3fkV8nw scaricando il file all’interno.

Solamente qualora risultasse assegnatari dei buoni, potete recarvi presso il PMA di Protezione Civile in Via Furbara Sasso (incrocio con Via Aurelia) per ritirarli, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 fino a sabato 3 aprile.

In ogni caso se siete assegnatari dei buoni, riceverete anche una e-mail con l’esito della vostra domanda

Per il ritiro è necessario che si presenti il richiedente dei buoni munito di copia di un documento di identità valido”.

Alessio Pascucci