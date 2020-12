Buoni spesa a Cerveteri, oggi la consegna - Terzo Binario News

Per sapere l’esito della domanda visitare il sito www.buonispesacerveteri.it, lavorate anche le domande inesatte

Inizia oggi, lunedì 21 dicembre 2020 la distribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle famiglie aventi diritti che ne hanno fatto richiesta.

Per sapere l’esito della domanda visitare il sito www.buonispesacerveteri.it ed inserire le credenziali (utente e password) ricevute in fase di registrazione. In ogni caso, ai beneficiari verrà inviata una e-mail di conferma al proprio indirizzo di posta elettronica.

Rimangono sempre attivi i numeri utili: 3516075843 – 3519029879 – 3515136927 – 3515506354.

ATTENZIONE: le domande che hanno presentato inesattezze o parti incomplete saranno ugualmente lavorate e gli utenti ricontattati nei prossimi giorni.

