Buoni libro: dove richiederli a Roma, la domanda fino al 20 gennaio - Terzo Binario News

Roma Capitale informa che sono stati riaperti i termini per la domanda dei buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021, che potranno essere richiesti fino al 20 gennaio 2021.

Prorogato anche il termine per la spendibilità, sia dei buoni libro che delle cedole librarie, per l’anno scolastico in corso, utilizzabili entro il 30 gennaio 2021 presso le librerie convenzionate con Roma Capitale.

L’elenco delle librerie è disponibile sul portale di Roma Capitale alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS701864