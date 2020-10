Buona Destra Santa Marinella sulle case popolari: "Punto morto, troppa incertezza" - Terzo Binario News

“Ancora ferma la situazione alloggi popolari a Santa Marinella. Dopo la graduatoria stilata dal Comune , gli incontri tra l’Ater di Civitavecchia e il Sindaco Tidei sono ad un punto morto.

La stagione delle piogge impervia e malgrado gli sforzi del Comitato Cittadino Emergenza Case, neanche una soluzione tampone è stata ancora pianificata. Anche il Sociale del Comune sembra indietro nel rispondere alle esigenze dei cittadini ISEE ZERO e a tutti gli aventi diritto, con i contributi regionali sugli affitti 2019 non ancora erogati, oltre a quelli per l’emergenza Covid 2020.

Una situazione difficile che vede anche nella proroga delle misure di emergenza per la Pandemia, ulteriori difficoltà nell’incertezza del futuro per questa categoria già duramente colpita nella vita e la Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa pone al cetro della sua attività politica la matrice popolare.

In un modo o nell’altro, c’è bisogno di una risposta politica e amministrativa al problema. Uno Stato di diritto, con tutte le difficoltà che vogliamo, non può abbandonare famiglie bisognose o situazioni al margine. La disperazione è un nemico che logora la mente e non vorremmo trovarci a dire : ” lo avevamo detto ! “.

Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa