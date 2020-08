Buona Destra Santa Marinella: "Le nostre proposte di sostegno all'economia" - Terzo Binario News

“Siamo pronti a sostenere iniziative credibili destinate a ridurre ad esempio la pressione fiscale, a rendere più flessibile il mercato del lavoro, all informatizzazione e digitalizzazione della burocrazia, perché purtroppo la crisi e l’emergenza pandemia ha ridotto i cittadini in catalessi.

Per sostenere l’economia locale proponiamo iniziative politiche a sostegno delle piccole imprese dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, del turismo, delle libere professioni e di tutte le partite Iva ovviamente. Per ripartire bisogna ammorbidire e investire allo stesso tempo perché i beni al Sole non ci sono più. In questo siamo vicini al progetto politico locale di Forza Italia sul territorio per “ il buon governo “.

La sicurezza dei cittadini è per noi determinante nel rilancio delle attività. Puntiamo su quelle che lavorano sul territorio però. Mercatini e street foods , non rientrano tra le nostre priorità e martorizzano gli esercenti locali che a seguito del lungo lockdown sono stati penalizzati. La politica deve incidere.

La stessa cosa vale per il turismo. Sono gli imprenditori locali che devono avere spazio di manovra e un’amministrazione attenta deve favorire soluzioni di continuità, perché solo in questo modo possiamo incrementare l’economia locale. Devono però essere impostate le regole del gioco e gli stessi imprenditori dovranno essere garanti del rispetto delle stesse e delle normative vigenti, garantendo così prevenzione e contenimento della salute della collettività.

Sul sociale locale, altro nostro punto fermo, desideriamo impegnarci per le soluzioni dei problemi e non solo sugli interessi che possono scaturire sull’argomento.

Penso ad esempio ai comitati cittadini e alle associazioni che alzano la voce con l’amministrazione per chiedere aiuto.

Siamo di fronte ad assessorati inesistenti che scaldano la poltrona per garantirsi un mandato. Questo è una politica che non ci interessa, che non ci piace. E’ desueta e figlia del passato. La politica oggi deve essere avanguardista e incisiva nei fatti.

Nessuno ha bacchette magiche , ma il dono dell’invisibilità non aiuta di certo né il momento storico particolare a né i cittadini che vivono le difficoltà del territorio”.

Fabrizio Fratini Coordinatore della Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa