Buona Destra Santa Marinella e Civitavecchia a Tidei: "Sì alla collaborazione" - Terzo Binario News

“La Buona Destra Santa Marinella e Civitavecchia risponde presente all’appello del Sindaco Pietro Tidei circa la volontà politica di collaborare insieme nell’opera di risanamento e rinascita del nostro bellissimo litorale attraverso progetti, supporto e idee per migliorarla.

Con l’arrivo nei Comuni delle risorse previste a livello europeo con il Pnrr, la possibilità di incrementare e migliorare settori come scuole, parchi, sviluppo, occupazione, ambiente, digitalizzazione, famiglia, sociale, cultura e sport ci vede disponibili e propositivi in una visione comune con l’amministrazione comunale per il bene della collettività.

Una grande sfida che ci attende e dove c’è bisogno dell’apporto di tutti. Con spirito propositivo ci metteremo a disposizione del Sindaco attraverso una politica collaborativa che possa portare ad una visione di integrazione al lavoro svolto finora dall’amministrazione comunale con spirito di sacrificio. In questo storico e difficile momento legato alla pandemia la macchina amministrativa e politica deve andare avanti nell’interesse comune del bene pubblico e di tutti i cittadini”.

Francesca Fa’

Coordinatrice Comitato Politico Buona Destra Santa Marinella e Civitavecchia