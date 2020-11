Buona Destra Civitavecchia, coordinamento cittadino a Francesca Fa - Terzo Binario News

Il Comitato Buona Destra di Civitavecchia, assegna l’incarico di coordinamento cittadino a Francesca Fa.

“Bisogna ripartire dai rapporti umani e la politica in questo senso non può essere solo prevaricazione. Una mamma, una donna , una figura di spessore già inserita nella politica del litorale , che avrà il compito di raccogliere le necessità sociali del territorio al fine di produrre progetti politici sostenibili nell’interesse dei cittadini che sognano un cambiamento basato sui valori e sui principi di civile convivenza” dichiara Fabrizio Fratini della Buona Destra.

” La buona Destra sta crescendo perché offre un’alternativa sostenibile che non erge muri , scegliendo il dialogo come mezzo per prosperare in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo.

Avanti insieme per un futuro migliore.

La Buona Destra è vicina ai cittadini.

Avanti per Civitavecchia!”