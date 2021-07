Buon successo per "10mila vele contro la violenza sulle donne" a Civitavecchia - Terzo Binario News

Successo organizzativo per la manifestazione “10mila vele contro la violenza sulle donne”, che ha avuto luogo anche a Civitavecchia come in molti altri centri costieri d’Italia.

A rispondere presente è stata l’associazione amici della Darsena Romana, che ha fatto partire la sua imbarcazione con un equipaggio tutto al femminile per portare il messaggio “Cambiamo rotta insieme”.

Anche l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli era a bordo dell’imbarcazione dello Yacht Club Civitavecchia “Magdalus II” (comandante Sandro Taurchini). Alla partenza ha voluto essere presente anche il Sindaco Ernesto Tedesco, mentre hanno portato il loro saluto all’iniziativa la presidente del consiglio comunale, Emanuela Mari, e il consigliere Massimo Boschini.