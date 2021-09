Buon esordio della Civitavecchia Futsal: 1-3 all'Atletico Tormarancia - Terzo Binario News

Parte nel miglior modo possibile la stagione della Civitavecchia Futsal nella C1 girone B di calcio a 5. I nerazzurri infatti hanno superato per 3-1 l’Atletico Tormarancia, con la gara che si è disputata al polivalente Fiorini a Roma.

Caldo asfissiante nell’impianto sulla Cristoforo Colombo e primo tempo molto equilibrato con pochissime occasioni. La più ghiotta ce l’hanno i padroni di casa che, dopo un rapido uno-due si presentano a tu per tu con Danilo Boriello con il numero 1 nerazzurro che ci mette una pezza e sulla ribattuta salva Daniel Nistor sulla linea. A metà parziale vantaggio dei locali che approfittano di un disimpegno sbagliato di Boriello e insaccano a porta vuota. La reazione civitavecchiese è veemente: prima Damiano Leone poi Alessio De Amicis ribaltano il risultato e all’intervallo si va con gli ospiti in vantaggio. Secondo tempo di sofferenza, anche a causa di alcune ripartenze facili non concretizzate. Senza la rete della tranquillità la partita rimane aperta, anche per via del possesso dei romani che tuttavia non si concretizza in gol. Solo all’ultimo minuto Leone trova la giocata giusta servendo Cristian Trappolini che trafigge per la terza volta il bravo e giovane portiere romano.

Mister Simone Tangini è sì contento dei tre punti, ma totalmente soddisfatto della prova dei suoi, no: «Certo di lavoro da fare ce n’è tanto – dice l’allenatore – affinché si possa esprimere al massimo il nostro potenziale. Però iniziare con un successo interno è buon viatico per il futuro. Posso dire che alla fine è stata una buona gara, non una bella gara. Considerando che il Tormarancia lotterà come noi per la salvezza, i tre punti sono ancora più pesanti». Cosa non è piaciuto: «Il primo tempo è stato buono per intensità, forse perché i pentacalciatori erano ancora freschi. Nella ripresa ci siamo fatti schiacciare troppo, dovevamo prendere gli avversari molto più alti, visto che questa tattica di pressing intenso aveva regalato due gol». Sabato esordio all’Ivan Lottatori dei nerazzurri con la Levante, che sabato ha pareggiato in casa contro i ceriti del Valcanneto.