Bullo è un tenero volpino un po' anziano che cerca una casa • Terzo Binario News

๐—•๐—จ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ขย Ormai non so piรน che scrivere di fronte a queste situazioni se non avvertire una profonda indignazione !!!

Morta la padrona, i familiari ovviamente non se ne possono occupare e lo tengono relegato in un giardino con una cuccia di fortuna, nella solitudine piรน assoluta.

๐—•๐—จ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ข ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐—น๐—ฐ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ ๐Ÿญ๐Ÿฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ, ๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐Ÿณ ๐—ธ๐—ด, molto buono e tranquillo anzi oserei dire troppo tranquillo e dal suo sguardo traspare tanta tristezza per tutto ciรฒ che sta vivendo.

Ci sarร da qualche parte una dolce mamma che lo accolga con se e lo faccia vivere amato e coccolato col calore di una famiglia ? Spero proprio di si !!!

๐—•๐—จ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ข si trova in prov. di Napoli e verrร affidato in tutto il centro e nord Italia.

Per info Ilaria 3930120163. Se non rispondo per cortesia mandare un messaggio su WhatsApp

