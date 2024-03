Bulli picchiano e filmano due disabili durante una rapina, in 7 processo • Terzo Binario News

Roma: Il sadismo dei giovanissimi, a volte, non conosce confini, come in questo caso, dove i bulli non si sono limitati a malmenare selvaggiamente le loro prede, ma il hanno anche esposti al pubblico ludibrio dei social, sottoponendoli alle dirette dei social, venendo così facilmente individuati dai poliziotti del commissariato capitolino dell’Aurelio.

Per giunta i bulli, tutti membri di una baby gang romana, se la sono presa in 7 contro 2 coetanei sordi, affetti da una disabilità gravissima, ma ora i “bruti” andranno a processo e rischiano grosso, dopo il rinvio a giudizio imposto dal magistrato.

Filmare il pestaggio e metterlo sui social è una pesante aggravante e il fatto che 7 tra i bulli individuati siano maggiorenni è solo un dettaglio, in una vicenda avvenuta il 5 marzo di due anni or sono, nel 2022, contro i due malcapitati ragazzi affetti da sordità, anche loro minorenni all’epoca dei fatti.

Per giunta un assalto fatto da ubriachi contro due coetanei affetti da disabilità e in evidente superiorità numerica, con tanto di ciliegina amara del video messo in rete, con ovvi e drammaticamente osceni commenti di derisione online, tipico di chi si sente fintamente forte grazie alla potenza del branco.

Volevano soldi, dai due ragazzi massacrati di botte e presi in giro in maniera becera, ma sono scappati portandogli via altro in mancanza di denaro, ovvero giacche e cellulari.

Risultato: botte, violenza, umiliazione e un trauma cranico per entrambi che ha imposto l’immediato ricovero dei due assaliti in ospedale, con anche tutto il mondo di internet a vedere impotente quanto era stato fatto loro utilizzando i cellulari per metterlo alla mercé del mondo.

Ghigni risate, botte e calci a far da corredo al filmato diffuso in ogni dove da telegram a whatsapp, dai malviventi in erba che si vantavano delle loro “prodezze”, tanto da venire facilmente individuati dalle forze dell’ordine.

Mesi e mesi di indagine, ma con tante prove a disposizione tratte da internet e non solo, hanno permesso di costruire un solido quadro di colpevolezza contro i minori della baby gang, con tablet, cellulari e computer sequestrati e setacciati, profili facebook e instagram analizzati alla perfezione, raccogliendo prove su prove contro i sette indagati.

Così facendo il pubblico ministero ha ottenuto il rinvio a giudizio nei confronti dei tre maggiorenni, ma d’altronde di casi di giurisprudenza di violenze di minori contro altri minori anche nelle zone “bene” di Roma, come Piazza di Spagna e il centro storico della Città Eterna.

