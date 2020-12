Buche ai Guastatori del Genio a Civitavecchia: "Noi, cittadini di serie B" - Terzo Binario News

Lamentele dei cittadini di Campo dell’Oro, per la precisione di via Guastatori del Genio, che denunciano l’indifferenza del Pincio circa la loro situazione. Le buche devastano gli pneumatici delle vetture quando invece occorrerebbe un ripristino profondo del manto stradale.

Noi abitanti di serie B, nonostante paghiamo le tasse come gli altri, chiediamo urgentemente al comune di Civitavecchia, alle enti di competenza e alle redazioni locali un aiuto nell’aggiustare la via di Guastatori del Genio da dopo il ponte dell’ autostrada.

Dato che risulta ancora una volta abbandonato e seriamente pericolante. Noi ci domandiamo: cosa stiamo aspettando? Che crolli? Che le buche rovinino tutta la strada?

Non basta sistema con un po’ di cemento, poi alla prima pioggia saremmo capo a dodici, ma un nuovo manto stradale completo. aiuto! aiuto! aiuto! Bisogna intervenire prima che qualcuno muoia o si faccia male, abbiamo esperienze passate in tutta Italia di questi ponti che crollano, ma perché non prendiamo esempio? Perché la nostra città deve essere sempre divisa in due, e deve cosi finire sui giornali, come città da scandalo?

