Buche a Ladispoli, un cittadino: "Grando gira in elicottero per non vedere lo stato delle strade" - Terzo Binario News

Una buca di dimensioni notevoli si è aperta in centro a Ladispoli. Motivo per cui un cittadino ci ha inviato la sua segnalazione, non senza una certa ironia.

“La buca che sta di fronte al bar all’angolo tra via Venezia e via Trento, ha lo stesso diametro dei tavolini del bar. Però nessuno vede niente! Mi meraviglio come Ladispoli non si sia candidata per i campionati mondiali di golf, viste tutte le buche che ci sono nelle strade. Potrebbe anche fare dei contratti con case automobilistiche per testare le sospensioni e le ruote.

Secondo me, il Sindaco viaggia per la città in elicottero, poiché è impossibile che guidando un’auto, come noi comuni mortali, non si accorga di tutte le buche presenti nelle strade della sua Ladispoli”.

