Bucato stupefacente: droga nascosta nel detersivo - Terzo Binario News

Droga nascosta nella scatola di un detersivo. È quanto hanno scoperto i poliziotti. Più precisamente, un cittadino di origini nigeriane si stava recando al capolinea degli Autobus dell’autostazione Tibus, quando è stato notato da due agenti liberi dal servizio, del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi.

Incuriositi dallo strano atteggiamento, dal passo veloce e dai modi defilati dell’uomo che con una busta di plastica tra le mani, con all’interno un cartone di detersivo in polvere, si stava recando al capolinea, i poliziotti qualificatisi come operatori di polizia, mostrando placca e tesserino di riconoscimento, gli hanno chiesto di esibire i documenti.

Il 24enne è apparso subito insofferente al controllo e così gli agenti hanno chiesto di mostrargli il contenuto della busta: al suo interno un contenitore di detersivo dove vi era un grosso involucro avvolto con numerosi strati di cellophane trasparente contenente marijuana, per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Al termine degli accertamenti O.D. residente in provincia di Ascoli Piceno è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, in attesa della convalida dell’arresto.