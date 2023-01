Buca con transenna e palanca in via Genova a Ladispoli: "Sta così da settimane" • Terzo Binario News

C’è una buca in via Genova a Ladispoli, nei pressi dell’incrocio con via La Spezia, che rappresenta un pericolo per le auto e per i bus, come segnalato da un cittadino.

Seppure protetta da una transenna, è stata messa una palanca di legno per evitare che le ruote delle vetture possano finirci dentro.

Ma a trovarsi in difficoltà sono anche i conducenti del tpl, costretti a manovre acrobati che per evitare di far danno.

“Possibile che una strada importante come via Genova, dopo settimane sia ancora in queste condizioni? Tanto più in un incrocio come quello con via La Spezia.

Spero che la mia domanda da semplice cittadino possa essere utile per un ripristino immediato.

Preciso che il danno al manto stradale è stato provocato dalla pioggia di sabato 10 dicembre scorso”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it