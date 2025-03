Bruto e Vegas, cani diversi identico bisogno di amore e di una casa • Terzo Binario News

Mi chiamo BRUTO, sono nato l’ 1.3.2014. Sono un bellissimo setter inglese di taglia media, bianco e arancio. Sono un ottimo compagno per adulti o anziani. No bambini perché non amo essere troppo maneggiato.

Mi hanno tolto un tumore dalla zampetta ma adesso sto bene. Vorrei tanto che qualcuno mi aprisse il suo cuore e, dopo tanti anni di canile, finalmente mi porti a casa per sempre.

Una persona che rispetti i miei spazi e un giardino saranno ideali per me.

VEGAS , bellissimo rottweiler, é nato 1.8.2024

Di taglia medio/grande è adatto a persone con esperienza consapevoli della tipologia della razza.



VEGAS COME PURE BRUTO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it siamo in FB e X@LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159