Bruna, buona e brava è finita in canile: diamole una casa • Terzo Binario News

Bruna, splendida canina di circa 18 mesi, taglia media, è finita in canile. Ha un musino che fa innamorare, è molto buona con tutti i cani e con le persone. E’ talmente brava che è davvero un peccato lasciarla in canile, Bruna vuole una casa vera.

E’ a Siena, adottabile nel centro nord Italia con disponibilità a controlli pre e post affido presso l’abitazione, ed a restare in contatto con la nostra associazione per darne notizie.

Per informazioni: tel.: 3381435704 – preferibile richiesta per whats up e sarete richiamati

www.sienadozioni.it – facebook: assta siena Instagram: assta_siena

