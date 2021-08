Brucia un muletto nel deposito container: fiamme spente dai pompieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

Continua la giornata di duro lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle 21.40 circa i Vvf sono stati chiamati per un incendio muletto all’interno di un deposito di container sito in via Fontanatetta a Civitavecchia.

La rapida estinzione delle fiamme ha impedito che l’incendio si propagasse ai numerosi camion adiacenti e coinvolgesse i container limitrofi.

Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento. Non si è registrato nessun ferito.