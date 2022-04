Brucia un forno in via Gasperina, un intossicato - Terzo Binario News

Per i Vigili del Fuoco anche uno scontro fra vetture a piazzale Clodio

Ieri sera alle 22:05 circa, due squadre operative VVF del Comando di Roma, con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, Carro Teli e TA/6, sono intervenute in Via Gasperina,226 per l’incendio di un box al seminterrato di un palazzo di tre piani contenente prodotti alimentari del sovrastante panificio.

Una persona residente al primo piano è stata affidata alle cure del 118 per aver inalato dei fumi; sono stati interdetti i locali autorimessa e panetteria.

Funzionario VVF, Capoturno Provinciale, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Alle ore 02:20 circa, la Squadra VVF 9/A del Distaccamento di Prati è intervenuta per incidente stradale tra due autovetture a Piazzale Clodio.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere una persona ed assicurata alle cure del 118 in codice rosso.

Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.