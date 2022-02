Brucia un capannone industriale a Tor Sapienza, squadre di pompieri al lavoro - Terzo Binario News

Alle ore 01:45 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato sei Squadre operative, tre autobotti, due autoscale, il TA/6 e la kilolitrica per un vasto incendio di un capannone in Via della Vaccheria Gianni,87.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’attività industriale la quale è andata completamente distrutta.

Il pronto intervento di personale e mezzi VVF, ha evitato al fuoco di propagarsi alle attività commerciali adiacenti.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di tutta l’area interessata.

Funzionario di servizio e capoturno Provinciale VVF sul posto oltre a 118 , Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza.