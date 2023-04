Brown adottato dalla Puglia ad agosto 2022 ora la famiglia non lo vuole

più. Socievole con cani e persone ma non testato con i gatti. Molto

esuberante ma buonissimo. A fine aprile ha già la staffetta prenotata se

non trova STALLO o ADOZIONE.

CONDIVIDETE

Info SOLO whatsapp al 3493680370 Alice