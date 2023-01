Brivido Tolfa in Coppa: va sotto 2-0 cn il Futbol Montesacro poi pareggia • Terzo Binario News

Nell’andata dell’ottavo di finale hanno segnato Trebisondi e Pasquini, ritorno allo Scoponi l’8 febbraio

All’inizio del secondo tempo della sfida al Futbol Montesacro, il Tolfa era di fatto fuori dalla Coppa Italia con il 2-0 per i padroni di casa.

Nell’andata degli ottavi di finale della competizione infrasettimanale, i collinari hanno reagito e il finale di 2-2 con le reti di Luigi Trebisondi prima e quasi allo scadere di Damiano Pasquini hanno ristabilito il pari sul 2-2 che ribalta la situazione in vista della gara di ritorno dell’8 febbraio allo Scoponi.

Infatti i gol in trasferta valgono doppio in caso di pareggio.

Mister Daniele Fracassa cambia qualcosa in mediana con Trebisondi e Savarino mentre davanti inserisce Taflaj, Pasquini e Belloni a supporto di Superchi. Solo che a partire fortissimo è il Futbol Montesacro, che trova subito a rete al 5’ con una botta da fuori area di Franchitti. Il Tolfa non si scompone e anzi trova pure il pari con Taflaj ma l’arbitro Luca Sciacchitano di Latina annulla la segnatura e – a detta degli ospiti – nega anche due potenziali calci di rigore. Neanche il tempo di far partire la ripresa che ecco il raddoppio ancora di Franchitti. A questo punto invece di scomporsi, il Tolfa reagisce di rabbia e dimezza lo svantaggio con una conclusione dal limite di Trebisondi al 40’. Di per sé il 2-1 sarebbe già un buon risultato ma l’inerzia della gara è ormai spostata verso i collari la cui tenacia viene premiata durante il recupero. Infatti al 51’ arriva il pari: a confezionarlo è l’uomo del momento ovvero Damiano Pasquini che spedisce la palla nel sacco una respinta su colpo di testa di Moretti, entrato nella ripresa ed è il punto che vale il 2-2. La partita finisce con l’espulsione del portiere del Futbol Montesacro Oliva per doppia ammonizione, sostituito fra i pali dal numero 10 Mari. Severo con sé stesso e con i compagni Luigi Trebisondi: «Forse abbiamo preso sottogamba questo impegno – ammonisce il mediano – sbagliando l’approccio iniziale anche se siamo stati bravi a evitare brutta figura. Certo è che se in campionato si entra in campo così, si prendono tre gol. Non è questo il modo giusto di preparare gli impegni per chi, come noi, ambisce ad arrivare in fondo alle competizioni. Alla fine il Tolfa l’ha riagguantata, ma sono arrabbiato lo stesso». Ora tutta la concentrazione del Tolfa è rivolta alla trasferta di domenica, con i biancorossi impegnati nella prima giornata di ritorno sul campo del Grifone Calcio (dove militano due ex di peso come Simone e Matteo Trincia), terzo in classifica, che insegue due lunghezze sotto.