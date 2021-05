Bravi i Cadetti della Tirreno al Provinciale - Terzo Binario News

Al campionato provinciale Cadetti e Cadette la compagine civitavecchiese della Tirreno Atletica dice la sua. I giovani portacolori biancocelesti portano a casa buoni risultati, che confermano l’attuale stato di grazia.

Per le classi 2006-2007 si comincia con i 2000m: Leonardo Dolci si aggiudica la maglia di campione provinciale conducendo una gara in solitaria e stracciando il suo vecchio record personale di ben 7” chiudendo in 6’04”75. Tra le Cadette, ancora una volta si conferma campionessa provinciale Sara Pontani e argento per Myriam Tofi che chiudono rispettivamente in 6’52”01 e 6’54”85, quest’ultima al record personale. Grande prestazione per Gabriele Tarricone nel salto in alto. Il cadetto fa suo il primato societario di categoria che resisteva dal 2012, è campione provinciale con la misura di 1,80m che lo proietta al terzo posto nelle graduatorie nazionali tra i suoi coetanei. Nei 150m maschili corrono Andrea Augelli e Matteo Erriquez. Tra le cadette Asia Bernardini manca il suo record di pochissimo. Brave Sara e Camilla Zaccaria, all’esordio sulla distanza. Bei risultati anche nei 600m: buona la prima per Andrea Pierantozzi e bene Fabio Massimo Baliva Alessio Gabella sfiora il suo primato. Tra le cadette si fanno valere Consuelo Giovagnoli e Gloria De Santis.

Altro record personale per Matteo Bonamano che torna dopo tanto tempo al salto in lungo: «Gara un po’ travagliata per lui – scrivono dal sodalizio – con una lunga interruzione per la partecipazione nella staffetta 4×100 e successivo ritorno in pedana. Ma il cadetto salta un ottimo 5,51m e si classifica in sesta posizione». Finale con le staffette 4×100 maschili e femminili. Il quartetto Baliva-Bonamano-Augelli-Tarricone corre molto forte e arriva sesto. «Ottimo risultato ma ampiamente migliorabile. La staffetta rosa composta da Giovagnoli-Tofi-Pontani-Bernardini conclude la gara effettuando degli ottimi cambi in grande sicurezza e fermando il crono a 56”57», la precisazione della società, che conclude: «I ragazzi continuano a migliorare, segno questo di grande maturità agonistica e di notevole capacità di concentrazione».