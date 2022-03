Brava Futsal Civitavecchia: battuto il Torrino, i play-off si consolidano - Terzo Binario News

Il successo che ci voleva per consolidare i play-off è arrivato. La Futsal Civitavecchia batte 5-3 il Torrino nella settima di ritorno del girone B di C1 scacciando indietro una concorrente pericolosa.

All’Ivan Lottatori i nerazzurri sono partiti forte, andando sul 2-0, salvo subire il ritorno dei romani nella seconda parte del parziale che riescono a ottenere il 2-1 a pochi istanti dal fischio. Nella ripresa, gli uomini di Simone Tangini fanno subito la voce grossa, mettendo le mani sulla gara: il 5-1 parziale spegne ogni speranza del Torrino, nonostante due reti arrivate prima della fine della gara.

Per Cristian Trappolini una doppietta e centri di Matteo Tiberi, Davide Cerrotta e Daniel Nistor. Per gli ospiti gol di Alessandro D’Orrico, Simone Grugni ed Edoardo Odorisio.

Ora la classifica arride veramente alla Futsal. Il Laurentino è primo con 53 punti e lanciatissimo verso la serie B. seguono dieci lunghezze sotto la Futsal stessa e l’Atletico Grande Impero che, battendo La Pisana per 3-1 ha scacciato quest’ultima fuori dalla zona spareggi; lo stesso Torrino, è rimasto a 39 punti ed è l’ultima compagine, ad oggi, a rientrare nei play-off mentre la Spes Poggio Fidoni con 38 punti e La Pisana a 33 sono nella fase di rincorsa.

Tangibile, e non potrebbe essere altrimenti, la soddisfazione di Simone Tangini, che plaude all’impresa dei sui ragazzi. «Indubbiamente la squadra ha offerto una prestazione all’altezza – dice il tecnico – e in particolare mi soffermo sui due momenti-chiave della partita ovvero l’inizio gara e il secondo tempo, quando siamo riusciti ad andare su di un rassicurante 5-1. Male invece la difesa quando ha concesso al Torrino il punto del 2-1 peraltro in un mento delicato della sfida. A parte l’affanno nella fase conclusiva, peraltro messo in conto in un confronto ostico come questo, direi che è andata proprio bene».

Sabato prossimo i nerazzurri saranno di scena sul sintetico della Cccp 1987 e, visti gli scontri diretti dell’ottava di ritorno, può essere un’occasione ghiotta per consolidare ancor di più il secondo posto.