Branco di cinghiali vicino al comune di Ladispoli • Terzo Binario News

Un cittadino segnala la presenza degli ungulati ieri sera intorno alle 20, poi spariti nei giardini di via Firenze

Di segnalazioni di cinghiali in città ne arrivano sempre, mai così vicino al centro urbano di Ladispoli, in particolare nei pressi di palazzo Falcone.

Un cittadino ieri sera intorno alle 20 ne ha immortalato un branco, di passaggio in via Firenze, per oi sparire nei giardini, come racconta lui stesso.

“Intorno alle 20 in via Firenze un gruppo di cinghiali, oltre una decina, hanno attraversato la strada.

Provenivano dal Comune, poi sono spariti nei giardini”.

