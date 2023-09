Braccobaldo è cane giovane e si merita una bella famiglia che lo ami • Terzo Binario News

L’appello è dell’Associazione Una Luce fuori dal lager Rifugio ad Uboldo (Va) Saronno Sito web : www.canilisaronno.com



Braccobaldo è un nuovo arrivo presso il nostro rifugio.

È un giovane cane da caccia di circa 1 anno, taglia media, molto socievole con cani ed umani, remissivo, fragile e dolce.



Era rinchiuso in un canile lager campano dove sarebbe sopravvissuto per breve tempo. È arrivato da noi scheletrico da fare paura, lo stiamo rimettendo in piedi.

È molto dolce, tenero, buono…un amore di cane .

Viene adottato in Lombardia e città di regioni confinanti.

Mandare messaggio WhatsApp di presentazione al : 3339521373 —- 3381658329

mail : canilisaronno@gmail.com

Pubblicato venerdì, 1 Settembre 2023 @ 06:19:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA