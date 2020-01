Bracciano, visite al Castello con la Helios il 6 e 12 gennaio - Terzo Binario News

Il 6 gennaio e 12 gennaio 2020 la Compagnia Teatro Helios organizza una serie di speciali visite animate per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano, con tanti personaggi da incontrare e storie da vivere e ascoltare.

Speciale visita animata con la leggenda de “Il re del lago e la principessa Artemisia”. Si tratta di un evento unico nel suo genere, che si snoda nelle sale del famoso maniero. I bambini, incantati ed entusiasti, conosceranno vari personaggi e, insieme a loro, prenderanno parte al racconto di una storia regale, ambientata in un vero Castello. Tante emozionanti avventure, tutte da scoprire e da vivere insieme. 6 gennaio ore 11,00 ( con la befana) 12 gennaio 2020 ore 15,00 Durata: 1 ora e 45 minuti circa Età consigliata: 3-9 anni Costo: 15 euro (gratis per bambini di 3 anni non compiuti) Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 0637898409 – 3293106062 – info@teatrohelios.it Link: www.teatrohelios.it