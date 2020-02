Bracciano, trasferta d'oro per gli atleti dell'Asd Sport For You 2 - Terzo Binario News

Doppio oro per gli atleti della società di Bracciano e Roma all’Insubria Cup 2020, torneo che diventerà open G1 dal 2021. Nel weekend del 25 e 26 gennaio, al PalaYamamay di Busto Arsizio, si è tenuta la quarta edizione dell’evento, organizzato dal Comitato Regionale Lombardia, dedicato alle classi Cadetti, Junior e Senior con ben 1240 atleti in gara provenienti da 8 Paesi europei.

Il Presidente Federale Angelo Cito, durante la gara, ha annunciato che il prossimo Insubria Cup diventerà Open e G1 valido per il Ranking Olimpico, un riconoscimento importante del lavoro fatto in questi anni dalla Federazione Italiana Taekwondo.

L’ASD Sport For You 2 torna a casa con due splendidi ori: il primo di Marco Guzzo categoria rosse/nere -37kg cadetti B. Nella sua prima gara da nera, dopo il bronzo del 2019, quest’anno è riuscito ad ottenere il massimo risultato, l’oro. La soddisfazione più grande è arrivata dopo tre incontri difficili che rendono ancora più autentica questa vittoria.

Il secondo oro è arrivato da Valentina Sandrelli, nera -53 kg senior, punta di diamante della società. Dopo il bronzo agli italiani che aveva lasciato un po’ di amaro in bocca, l’atleta ha deciso di rifarsi alla grande vincendo quattro incontri e facendo valere il suo talento. Un risultato che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

L’altro atleta iscritto per la società era Alessio Lelli che non riuscendo ad esprimersi al meglio è stato sconfitto al primo turno.

Grazie a questi risultati, Sport For You 2 si è piazzata 29esima su 195 società nella classifica generale. Un weekend caratterizzato dalla perseveranza e l’integrità dei ragazzi della società di Bracciano che grazie alla fiducia in se stessi e all’autocontrollo hanno raggiunto due splendidi risultati, il tutto sempre nel rispetto dell’avversario.