Bracciano, torna British Day Preview - Terzo Binario News

Con il mese d’aprile torna puntuale l’appuntamento con il British Day

Preview, la manifestazione che, come noto, nasce dall’idea di importare

anche in Italia la tradizione, diffusa in tutto il resto del mondo e in

particolare nei paesi anglosassoni, per la quale, annualmente, le auto

d’epoca di tutti i marchi inglesi e i loro equipaggi sono soliti convenire in

un unico raduno per celebrare il British Day Preview e che l’anno scorso

ha festeggiato con successo la sua seconda edizione con circa 60

autovetture provenienti da tutt’Italia riscuotendo ampio risalto nelle

migliori testate giornalistiche del settore.



Il British Day Preview, cui è associato un concorso d’eleganza e bellezza

che negli anni passati ha fatto registrare una notevole affluenza di

vetture, molte delle quali di importante valore storico e collezionistico, è

riservato alle auto d’epoca inglesi appartenenti ai maggiori marchi

d’Oltremanica che hanno fatto la storia del motorismo mondiale.

Quest’ultimo evento, organizzato come sempre dal Legendary Classic Cars

Bracciano, con il patrocinio dell’Ambasciata Britannica di Roma, comune

di Bracciao e comune di Anguillara Sabazia si arricchisce quest’anno di

contenuti storici e culturali e propone per sabato 18 aprile 2020sempre

partenza da Bracciano e poi una giornata ad ANGUILLARA SABAZIA, una

cittadina, borgo medievale situato su un promontorio che avanza verso il

centro del lago.



Il suo nome non ha niente a che fare con le anguille, bensì pare derivare

da un’antica villa d’epoca romana “Angularia”, perché edificata proprio

dove la costa forma un angolo retto.



Il paese fu feudo della famiglia degli Anguillara per molti secoli, fino al

1488, anno della morte dell’ultimo erede. Il castello venne quindi

acquistato da Gentil Virginio Orsini d’Aragona, ma nel 1693 la casata,

ormai soffocata dai debiti, cedette Anguillara e Trevignano alla famiglia

Grillo e Bracciano alla famiglia Odescalchi ancor oggi custode di

importanti testimonianze della civiltà ANGULARIA E ROMANA. Nel corso

del raduno sono state infatti previste visite guidate al palazzo Baronale

sede del attuale comune, nella centralissima piazza delle anguille, al torrione, e al centro storico, ma Il British Day Preview non è solo questo: ci sarà infatti anche ampio spazio per conoscere e degustare i prodotti dell’enogastronomia locale e, ovviamente, per godere della guida delle vetture su suggestivi percorsi immersi nel paesaggio del lago di Bracciano.



Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai seguenti numeri 335 5695326/ 3395086049