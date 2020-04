Bracciano, Tondinelli: "Ventimila volte grazie ai Vigili del Fuoco per la sanificazione" - Terzo Binario News

“Ventimila volte grazie ai Vigili del Fuoco per il lungo lavoro di sanificazione iniziato ieri sera per le strade di Bracciano.

Ventimila, quasi il numero dei nostri cittadini e dei cuori che battono per l’unico obbiettivo: rialzarci in piedi in prima possible.

Da rappresentante della Comunità vorrei rendervi partecipi con tutte queste immagini del grande impegno profuso dalle prime ore della sera fino a tarda notte tra venerdì e sabato.

Si è partiti da tutta Bracciano centro e Bracciano nuova e si proseguirà, la prossima settimana con le frazioni. Forza Bracciano, Insieme ce la faremo!”

Armando Tondinelli