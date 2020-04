Bracciano, Tondinelli: "Un positivo al Coronavirus e un guarito" - Terzo Binario News

Comunicazione del Sindaco Armando Tondinelli.

“Cari concittadini, oggi registriamo una persona risultata positiva al coronavirus e un guarito.

Anche per il nuovo soggetto positivo è stato attivato il corretto protocollo della Asl Rm4 che prevede l’applicazione immediata di numerose misure precauzionali e di contenimento sia per la persona contagiata che per eventuali altri soggetti che hanno avuto contatti con lo stesso.

Dobbiamo continuare a restare a casa e attenerci alle regole. Insieme ce la faremo!”