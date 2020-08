Bracciano, Tondinelli sulle minacce di morte a Tellaroli: “Solidarietà al consigliere ma condanna a chi strumentalizza politicamente l’episodio” - Terzo Binario News

“L’Amministrazione comunale esprime solidarietà al Consigliere M5S Marco Tellaroli per le minacce ricevute. Condanniamo con fermezza qualsiasi forma di violenza, sempre e in ogni circostanza”. Così in una nota il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli .

“Proprio per questo motivo, nell’esprimere la nostra vicinanza al consigliere Tellaroli per il vile attacco subito”. Allo stesso tempo sono state respinte “le inopportune e diffamanti accuse” che “in una dichiarazione pubblica sul social Facebook ha strumentalizzato politicamente l’episodio delle minacce di morte al consigliere M5S per appellarci addirittura come “mafiosi” , ledere l’immagine del Comune e diffamare i componenti della maggioranza che amministra Bracciano, il sottoscritto e soprattutto la Comunità di cittadini onesti che rappresentiamo”.

“Questo non lo permettiamo ne lo consentiremo mai in futuro perché ogni giorno siamo in prima linea per tutelare gli interessi della cittadinanza e per questo abbiamo dato mandato ai legali di procedere con una denuncia nei confronti della signora che ha espresso parole così deprecabili e irresponsabili nei confronti del Comune di Bracciano”.