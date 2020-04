Bracciano, Tondinelli: “Consegnati alle parrocchie prodotti per l’igiene della casa" - Terzo Binario News

Proseguono le azioni di sostegno e vicinanza alla Comunità di Bracciano da parte dell’Amministrazione Tondinelli che ha acquistato 5 mila euro di prodotti per l’igiene della casa e igiene personale e li ha consegnati alle parrocchie del territorio: “Ringrazio i volontari della Protezione Civile – dice il Sindaco Armando Tondinelli – il Comandante della Polizia Locale Claudio Pierangelini per aver condiviso con noi questa iniziativa che riteniamo estremamente utile in questo momento.

Un ringraziamento anche a Maury’s che ha donato 1.000 mascherine al Comune di Bracciano. Sono sicuro che Bracciano si rialzerà presto in piedi. Insieme ce la faremo!”