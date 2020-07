Bracciano, Tellaroli: "Racconto l'agire del capo Area Manutenzione" - Terzo Binario News

“Il 26 maggio chiesi al Capo Area Manutenzione e Lavori Pubblici un intervento di manutenzione del recinto perimetrale della scuola IS Luca Paciolo di Via dei Lecci: oggi è ancora in queste condizioni, fonte per giunta di probabili intrusioni. Questa è la premessa.

Con la deliberazione della Giunta regionale 271/2020, che ha previsto finanziamenti ai Comuni lacuali per sostenere il turismo balneare sui laghi, il nuovo Capo Area, con un’autentica tripla giravolta, adotta dei provvedimenti per una serie d’interventi, peraltro tutti sotto il limite di 40.000 euro che consente l’affidamento diretto, per la realizzazione di opere e attività che sembrano essere conformi agli obiettivi che vanno dallo sfalcio dell’erba alla ordinaria manutenzione di alcune opere del Lungolago Argenti. Con determinazione 1027 del 25 giugno 2020 egli affida un incarico al geom. Carlo Boggio (presunto parente del Responsabile Unico del procedimento in materia paesaggistica del Comune di Bracciano, arch. Luigi Angelo Boggio) per una non meglio specificata “attività di supporto area manutenzione”. Tra l’altro, nella determinazione non trapela alcun pubblico avviso o comparazione di curricula con altri tecnici: si cita soltanto una nota protocollo con cui il signor Geometra ha presentato il proprio curriculum. Tutto ciò per un complessivo importo di €22.838,40, che fino al 16 giugno 2021 i cittadini dovranno pagare in aggiunta allo stipendio di Capo Area.

Con determinazione 1138 del 13 luglio 2020, – udite udite! – il nostro Capo Area si autoproclama Responsabile dell’Area Manutenzioni del Comune di Bracciano, relativamente alla Candidatura N. 1035486 inoltrata dall’Amministrazione Comunale in data 9 luglio 2020 al Ministero dell’Istruzione, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; per l’importo complessivo di € 90.000,00. Firmata dallo stesso Capo Area, signor Antonio Rocca. Insomma un Capo Area degno di quest’amministrazione.