Bracciano, Tellaroli (M5S): "La minoranza diserta il Consiglio" - Terzo Binario News

Tutte le forze politiche di minoranza a Bracciano “disertano il Consiglio comunale”. A riferirlo è Marco Tellaroli, esponente del Movimento Cinque Stelle.

“Non possiamo più tollerare il fatto che l’amministrazione Tondinelli abbia trasformato l’Aula in un luogo dove si ratificano solo provvedimenti capestro, spesso assenti di deliberazione correlata”.

Il 20 luglio, hanno detto Tellaroli e Alessandro Persiano, “siamo stati tutti informati attraverso PEC che sarebbe avvenuta la seduta Straordinaria del Consiglio. In tale comunicazione sono pervenute sei proposte all’ordine del giorno, di cui le numero 1-2 e 6 sono ratifiche di Giunta comunale, dove non erano inserite le Delibere citate, alcune di esse non più consultabili perché pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici

giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.

“Il 22 nella conferenza Capigruppo è stata segnalata al Presidente del Consiglio, dove lo stesso

ne era sprovvisto. Di conseguenza i documenti inerenti l’oggetto sono stati inoltrati dalla segreteria, ai soli Consiglieri di minoranza e Presidente del Consiglio finita la conferenza Capigruppo. Il tutto in barba al Regolamento per l’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale Art. 32 Deposito degli atti che nella prima parte del comma 1 recita: Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio al momento della convocazione stessa”.

E ancora: “La proposta n. 6 RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 103 del 09.06.2020 contenente Delibera di Giunta n. 103 con oggetto: OGGETTO: “Variazione urgente Bilancio previsione 2020/2022, annualità 2020, ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.Lgs.267/2000 con conseguente variazione cassa per modifica al Piano triennale delle OO.PP. 2020-2022, annualità 2020.

” Generando ai sottoscritti alcune perplessità, tali, da depositare un’interrogazione urgente scritta al Sindaco e alla Giunta con spirito di lealtà e trasparenza, informandoli fin da ora che il presente documento – come i precedenti prot. n. 39062, n. 37181 e n. 39396 del novembre 2018 – sarà inviato alle Autorità sovracomunali nonché di controllo e giudiziarie. (protocollo n.22239 del 20.07.2020 e nota di risposta prot. 22648 del 22.07.2020)

La D.G. testé citata è assente qualsiasi richiamo all’art.5, comma 9 e all’articolo 7, comma 8, 9 e 10 DM 14/2018; art.31 comma 1 D.Lgs.50/2016, nei quali rispettivamente per il programma triennale dei lavori e per il programma biennale di forniture e servizi, è specificato l’elenco dei casi nei quali è possibile, previa apposita approvazione dell’organo competente, la modifica del programma in corso d’anno:

● è inoltre assente qualsiasi adozione dello schema del programma triennale dei lavori di cui al

comma 4 art.5 del DM 14/2018, laddove al contrario l’adozione è da ritenere obbligatoria

anche nel caso in cui l’Amministrazione non intenda consentire la presentazione di eventuali

osservazioni di cui al comma 5 dello stesso articolo;

● è pure assente l’arco temporale all’interno del quale il programma triennale di lavori deve

essere approvato, in relazione all’approvazione del bilancio, laddove invece:

○ esso è individuato dal comma 1 dell’art.21 del Codice appalti e dal comma 6

dell’art.5 del DM 14/2018;

○ il comma 1 dell’art.21, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il

bilancio, stabilisce implicitamente il termine minimo, indicando che l’approvazione

del primo non possa precedere quella del secondo;

○ il comma 6 art.5 del decreto definisce invece il termine massimo, disponendo che il

programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato”

entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.

○ si escludere la possibilità che tale intervallo di riferimento si riduca di fatto per un

parallelo obbligo di procedere all’adozione dello schema di programma solo a

bilancio approvato”.

“Tale delibera inoltre, ha generato una nuova Delibera di Giunta n. 131 del 17-07-2020 senza attendere la procedura di cui sopra per il rinnovo Piano triennale delle OO.PP. 2020-2022, annualità 2020, nominando come responsabile del procedimento l’Arch. Lidia Becchetti, Capo Area Lavori Pubblici, ad individuare le modalità di scelta del contraente per la manutenzione straordinaria della pavimentazione in selciato nel centro storico con ravvisata urgenza per la spesa complessiva di € 904.211,84”.

“La realizzazione dell’intervento richiesto e riconosciuto come opera pubblica sia dal precedente Piano triennale che dall’aggiornamento in corso d’anno (D.G. n. 131 del 17 luglio 2020), non può rientrare nei casi di lavori resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”.