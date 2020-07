Bracciano: rifacimento marciapiedi e asfaltature strade, tutti gli interventi - Terzo Binario News

Sono già iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e della piattaforma in legno su lungolago Argenti. A breve partiranno anche i lavori di rifacimento della scorciatoia per il lago. Così il Comune di Bracciano in una nota.

Entro la prossima settimana verranno rifatti i marciapiedi in via Perugini, via dei Lecci e via Traversa Campo della fiera, mentre entro la fine del mese verrà effettuata l’asfaltatura delle strade in via Selciatella, traversa della Selciatella e via Palazzi.

Nei prossimi giorni inoltre partirà la gara per i lavori di rifacimento dei selciati in via Principe di Napoli, via Fausti, via Traversini, via Ponte Medioevale, piazza della Praterina e via Volpi. Inoltre, partirà la gara per la realizzazione della rotatoria tra la Braccianese Claudia e via Arturo Perugini