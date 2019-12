Bracciano, nuove cinture nere per i ragazzi della 'Sport For You 2' - Terzo Binario News

Nuove cinture nere per i ragazzi della società sportiva “Sport For You 2” di Bracciano. Sabato 21 dicembre, davanti alla commissione federale nella città di Latina, si sono svolti gli esami di cintura nera Poom e Dan di Taekwondo per i ragazzi da 9 anni in poi. Anche i genitori hanno assistito soddisfatti a questa occasione così emozionante per i loro ragazzi.

Cinque atleti della società sportiva hanno superato gli esami:

Gaia Primo Nera 1 Poom

Marco Guzzo Nera 1 Poom

Davide Tagliente Nera 1 Poom

Matteo Granile Nera 1 Poom

Andrea Giardini Nera 2 Poom

Gli esami di cintura nera è il traguardo più importante per i praticanti di taekwondo, poiché si conclude un cammino per intraprendere un nuovo percorso che sia l’agonismo ad alto livello, fino ad arrivare ad acquisire la qualifica di aspirante allenatore.

La stagione non finisce qui: Insubria Cup 2020, Terzo Open dei Castelli a Velletri, President Cup a helsinborg per arrivare ai Campionati Italiani cinture Nere Cadetti/Junior e Senior a categorie olimpiche, dal 20 al 22 Marzo presso RDS Stadium a Genova.