Bracciano: minacce di morte al consigliere Tellaroli (M5S) - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una storia iniziata appena insediato in Città Metro. Minacce sui social e poi un sms “Consigliere, pronto a morire?”. Marco Tellaroli, esponente del M5S di Bracciano, ha raccontato la vicenda a Terzo Binario: “Nell’ultimo mese la situazione sembra essersi placata. Ho denunciato tutto ai carabinieri. Anche il Viminale si è interessato della questione”.

“Non mi sono spaventato, continuo ad andare avanti per la mia strada” ha spiegato. Le battaglie di Tellaroli sono note: “Il mio impegno è per il territorio, è politica per il bene della comunità. Non c’è altro”.

Poi le minacce. Tellaroli, raggiunto telefonicamente da questo portale, ha ribadito che proseguirà con il proprio lavoro nell’interesse della collettività. “Sono rimasto sempre lo stesso” ha ripetuto.