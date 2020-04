Bracciano, Mauro: "Tondinelli, consapevole del fallimento, offende l'opposizione" - Terzo Binario News

L’attacco parte dalle asfaltature

“Scrivendo del programma di asfaltatura delle strade Tondinelli non si smentisce affermando cose prive di fondamento.

Tutti sanno quante volte a partire dal 2016 i consiglieri di minoranza e la stragrande maggioranza dei cittadini hanno sollecitato l’asfaltatura delle strade sia in sede di Consiglio comunale sia sulla stampa mentre lui si occupava di tutt’altro, tipo le questioni urbanistiche della Lobbra. Sfortunatamente per lui i consigli comunali sono registrati e gli articoli sono disponibili negli archivi.

Per quanto riguarda le ultime sue uscite su questo giornale ricordo la nostra opposizione a utilizzare i soldi dei cittadini per asfaltare la strada delle “coste” che era di competenza della Provincia-Città metropolitana prima che lui decidesse di ampliare il territorio comunale aggiungendo al bilancio comunale altri gravosi oneri.

Purtroppo le nostre perplessità sul relativo appalto sono state oggetto ,per la prima volta nella storia di Bracciano,di un duro intervento dell’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC) che lo ha dichiarato illegittimo.

Onde chiarire ogni dubbio, segue l’articolo pubblicato su questo giornale il 30 ottobre 2019 .

Nonostante le nostre ripetute richieste ,a distanza di quattro anni stiamo ancora aspettando l’asfaltatura delle strade centrali che dovrebbero costituire il biglietto da visita del paese,

mentre alcune di quelle asfaltate presentano già nuove buche.

Tondinelli ha perso totalmente il senso della misura utilizzando ripetutamente parole e espressioni offensive tipiche di “un soggetto e un personaggio in cerca d’autore “, per usare frasi a lui care.

E’ del tutto evidente che ,consapevole del fallimento della sua amministrazione, cerca di arrampicarsi sugli specchi tentando di denigrare i consiglieri di minoranza con espressioni che testimoniano tutta la sua ignoranza ,supponenza e maleducazione,tipico comportamento di chi non ha argomenti né idee.

Se questa è la strategia della sua precoce campagna elettorale per cercare di raccogliere un immaginario consenso, suggeriamo di cambiare consigliere.

Tondinelli e Testini hanno compreso la gravità del momento che ha bisogno di essere affrontato con la collaborazione di tutte le forze politiche e componenti della nostra comunità o gli sfuggono le prerogative dei membri del consiglio comunale?

Cosa ne pensano delle legittime richieste ,di condivisione e collaborazione per gestire al meglio la crisi, rivolte al governo da Giorgia Meloni ,presidente del partito dove sono saltati a piè pari, fulgido esempio del peggiore trasformismo politico?

Donato Mauro