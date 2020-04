Bracciano, Mauro: "Fondi insufficienti quelli stanziati dal Sindaco" - Terzo Binario News

“Il primo cittadino se ne appropria sebbene la proposta arrivi dall’opposizione”

“L’emergenza derivante dal Covid 19 ha messo a dura prova tutta l’Italia sia dal punto di vista sanitario sia sotto l’aspetto economico.

Con il diffondersi dell’epidemia sono stati adottati numerosi provvedimenti volti prioritariamente al contenimento del contagio.

Per quanto riguarda il nostro paese ,dobbiamo purtroppo registrare un decesso ma nel complesso il contenimento del contagio ha funzionato molto bene grazie al senso civico dei cittadini di Bracciano che hanno osservato nella quasi totalità le misure di sicurezza decise dal governo.

Ora occorre agire in fretta per evitare che dall’emergenza Corona virus si passi al disastro economico.

Nell’ultimo consiglio comunale ,il consiglieri Marco Tellaroli e Alessandro Persiano,sostenuti da tutta la minoranza, avevano presentato una mozione per fare una variazione di bilancio che doveva prevedere lo spostamento di 300 mila euro dalla cultura per aiutare le piccole realtà produttive(commercianti,artigiani ecc) e le famiglie bisognose.

Il contenuto della mozione è stato inserito nella variazione di bilancio.

Oggi il Sindaco ne rivendica la paternità ma non fa niente, l’importante è che si muova qualcosa.

Si tratta purtroppo di aiuti del tutto insufficienti e a tale riguardo chiediamo di mettere in campo tutto il denaro impegnato in incarichi e in consulenze, che al momento risultano inutili,nonché i fondi per spese legali o addirittura per realizzare una rotatoria ( per ora basta aggiustare il semaforo).

Sommando il tutto si tratterebbe di una somma consistente che potrebbe realmente dare un poco di ossigeno a chi rischia concretamente di non riaprire o di non avere mezzi di sostentamento.

Inoltre,risulta evidente la necessità di concedere gratuitamente lo spazio di suolo pubblico a bar e ristoranti consentendo a tutti di disporre i tavoli all’esterno anche sacrificando qualche posto macchina.

Questi sono solo alcuni esempi dei positivi provvedimenti da approvare con estrema urgenza e altri ne emergerebbero da un proficuo confronto tra maggioranza e minoranza.

Il tavolo di lavoro è stato richiesto più volte ,al quale far partecipare i rappresentanti delle categorie imprenditoriali e sociali interessate.

Qualcuno ha forse dimenticato che il sistema istituzionale e i diritti/doveri che la costituzione attribuisce ai rappresentanti del popolo non subiscono cambiamenti in circostanze di emergenza . Anzi la crisi si contrasta meglio con la collaborazione di tutte le forze in campo che è anche la chiave per affrontare e vincere le sfide che attendono la nostra comunità”.

Donato Mauro