Bracciano: l'acqua del lago è rossa, foto sui social e sopralluogo - Terzo Binario News

“Si è verificato un fenomeno insolito nella zona del Lungolago Argenti a Bracciano: come testimoniato da alcuni scatti apparsi sui gruppi facebook locali, che hanno comprensibilmente provocato numerose reazioni di sorpresa e preoccupazione da parte dei cittadini, l’acqua del lago aveva assunto una colorazione rossa nella fascia a ridosso del bagnasciuga”. Così è stato riportato sulla pagina social del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano.

“Non appena ricevuta la segnalazione, i Guardiaparco, insieme alla Polizia Locale di Bracciano, hanno prontamente svolto un sopralluogo, riscontrando che il fenomeno non era più visibile. L’estensione circoscritta della colorazione rossa, così come la sua scarsa persistenza nel tempo nonché l’assenza di tracce in sospensione nell’acqua o sul bagnasciuga riscontrata durante il sopralluogo, sembrerebbero escludere cause legate a fioriture algali tossiche”. Il sopralluogo dei caschi bianchi, effettuato nella mattinata di domenica 10 gennaio, è stato confermato anche alla redazione di Terzo Binario.

“Riteniamo dunque di poter tranquillizzare la cittadinanza a riguardo, informandola al contempo che non intendiamo sottovalutare l’accaduto: proseguiranno approfondimenti da parte dell’Ufficio Naturalistico e dei Guardiaparco anche attraverso un attento monitoraggio della zona e non solo. Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato il problema e tutti coloro che vi si sono interessati in queste ore, dimostrando grande sensibilità a tutela di un bene comune dal valore inestimabile come il Lago di Bracciano”.

Foto Stefania Loi