Bracciano, la mobilitazione degli studenti: "Il tempo è finito, vogliamo delle risposte" - Terzo Binario News

Giornata di sciopero studentesco – lunedì 11 gennaio – in tutta la regione, sono stati circa in 50 le studentesse e gli studenti che questa mattina verso le 9:30, distanziati e con mascherine, si sono presentati in Pazza del Comune di Bracciano per esprimere il loro dissenso verso la caotica gestione del rientro a scuola.



Un grande striscione bianco recita “gli studenti ci sono, e voi?”, ed una serie di interventi al megafono da parte dei responsabili della Rete degli Studenti medi e dei rappresentati degli studenti del Liceo Ignazio Vian prima e dell’ANPI e dei COBAS poi, scandiscono i punti della manifestazione.Rientro in sicurezza, trasporti sicuri, tracciamenti rapidi, sono queste alcune delle rivendicazioni portate avanti da studentesse e studenti.

La rete degli studenti medi di Bracciano afferma: “Studentesse e studenti si aspettavano un rientro sui banchi in sicurezza ma nonostante l’abbondante tempo a disposizione dalle istituzioni nulla è stato fatto per la ripresa della didattica in presenza.Pretendiamo che la scuola sia al centro del dibattito politico non come campo di scontro tra governo e opposizione ma la vogliamo al centro del dibattito in modo tale che vengano ascoltati i bisogni e le necessità di noi ragazze e ragazzi.Il tempo è scaduto adesso vogliamo risposte serie.Oggi ci siamo privati di un giorno di scuola per non esserne privati mai piu!”.

Presidio della Rete degli Studenti Medi di Bracciano