Bracciano, il Sindaco Tondinelli pensa al dopo Covid-19 - Terzo Binario News

“Lavoriamo per varare una manovra economica a favore dei commercianti e operatori turistici”

L’amministrazione Tondinelli è al lavoro per programmare una ripartenza dell’economia locale e del turismo dopo oltre un mese di fermo delle attività: “Stiamo lavorando per il futuro – dice il Sindaco Armando Tondinelli – per varare una manovra economica importante che possa permettere anche ai commercianti e gli operatori turistici, oltre ovviamente alle fasce più deboli, di poter affrontare il dopo Covid-19 in maniera corretta per far ripartire l’economia del nostro paese”.

Una notizia molto importante per i negozianti e gestori di attività turistiche preoccupati per le perdite economiche registrate a causa dell’emergenza: “Siamo consapevoli – ha concluso il Sindaco – dell’entità della crisi economica causata da questa pandemia e proprio per questo motivo cercheremo di favorire in ogni modo le attività commerciali e turistiche allo scopo di consentire una ripresa più accelerata. Noi ci siamo e siamo vicini al tessuto florido, virtuoso e produttivo della nostra Bracciano. Sono sicuro che saremo in grado di risollevarci presto. Insieme ce la faremo!”